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В Самаре открылся пресс-центр Чемпионата мира по футболу

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Для журналистов, освещающих ЧМ-2018 созданы рабочие места с компьютерами и доступом в интернет, Wi-Fi, зона печати, зал для пресс-конференции.

В среду, 13 июня, в Самаре в здании областной универсальной научной библиотеки открыли пресс-центр Чемпионата мира по футболу.

В пресс-центре для журналистов созданы все необходимые условия: установлены компьютеры с доступом в интернет, работает Wi-Fi, есть зона печати, зал для пресс-конференций.

В открытии пресс-центра приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и олимпийский чемпион по дзюдо, посол Самары, города - организатора ЧМ-2018, Тагир Хайбулаев.

На первой  пресс-конференции врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов отметил, что благодаря ЧМ-2018 Самарская область получила новую точку роста: были построены и отремонтированы дороги, больницы, благоустроена городская территория, появились современные футбольные площадки, новый стадион. Александр Фетисов выразил уверенность в том, что «Самара-Арена» достойно встретит все шесть игр чемпионата, и рассказал, что очень требовательная швейцарская сборная, тренирующаяся на отреставрированном стадионе «Торпедо» в Тольятти, высоко оценила готовность стадиона к встрече иностранных гостей.

Отметил Александр Фетисов и изменившуюся и ментальность самарцев. Если раньше сложно было представить, что Самара сможет принять гостей со всех концов света, то сегодня их готовы встретить здесь с радостью. Об этом говорит и количество желающих стать волонтерами ЧМ-2018. По данным статистики, Самара стала одним из лидирующих городов в вопросе волонтёрского движения в преддверии мирового первенства.

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Назад. 13 июня 2018
В Самаре открылся пресс-центр Чемпионата мира по футболу
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