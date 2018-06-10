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Самарцы покорили вершины пивоварения вместе с "Балтикой" в ходе акции "Открытые пивоварни"

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В воскресенье, 10 июня, пивоварня "Балтика-Самара" приветствовала у себя всех желающих узнать больше о российском пиве. Так компания отметила День пивовара и приняла участие в приуроченной к нему VII Всероссийской акции "Открытые пивоварни" (18+).

В ходе акции "Открытые пивоварни" "Балтику-Самара" посетили 76 гостей. Акция ежегодно проводится под эгидой Союза российских пивоваров для тех, кто хочет узнать больше об искусстве создания качественного пива. Компания "Балтика" — постоянный участник акции и лидер российского рынка пива — каждый раз готовит оригинальные тематические программы, чтобы раскрыть все грани профессии пивовара и любимого миллионами напитка.

Участники отправились в путешествие по лабиринтам производственных помещений предприятия

В этот день участники "Открытых пивоварен" на заводе "Балтика" в Самаре отправились в виртуальное путешествие по лабиринтам производственных помещений предприятия, чтобы покорить главные вершины пивоварения и с высоты заглянуть в будущее этого искусства. Участники экскурсии узнали о проекте пивная дактилоскопия, производстве безалкогольного пива методом мембранной фильтрации и расшифровке генома ячменя учеными Carlsberg Group, частью которой является "Балтика". Группа на протяжении более чем 170 лет находится на вершине пивоварения — именно её ученый Эмиль Хансен вывел чистую культуру дрожжей в 1883 году, а в 1903 году химик лаборатории Carlsberg Сёрен Сёренсен разработал метод измерения кислотности pH.

В ходе экскурсии участники акции проверяли свои знания о пиве и пивоварении в интеллектуальной викторине

"Балтика" достойно продолжает традиции Carlsberg Group, контролируя качество пива на всех этапах производства. Благодаря этому продукция компании всегда высокого качества, и вкус "балтийских" сортов одинаков в любой из 75 стран мира, куда они поставляются. Оказавшись на современных пивоварнях с высокотехнологичным оборудованием, экскурсанты смогли увидеть, как на практике реализуется концепция "от поля до бокала", обеспечивающая бескомпромиссное качество продукции. Для некоторых стало открытием, что разнообразие сортов "Балтики" обеспечивается в том числе за счет применения разных видов ячменя, который на 100% выращивается в России. Например, при производстве трех сортов премиальной серии "Балтика Избранное" используют разные виды солода: для венского лагера "Балтика 4" — карамельный, для пшеничного пива "Балтики 8" — сочетание светлого и карамельного, а для портера "Балтика 6" — микс из светлого, жженого и карамельного.

Завершилось мероприятие дегустацией лучших сортов компании "Балтика"

В ходе экскурсии участники акции проверяли свои знания о пиве и пивоварении в интеллектуальной викторине, победители которой получили приятные подарки. А завершилось мероприятие дегустацией лучших сортов компании "Балтика".

Екатерина Ситкова, посетитель акции "Открытые пивоварни" на заводе "Балтика-Самара": "Рада возможности познакомиться с тонкостями производства пива и пивоварением. Впечатлена тем, насколько это сложный и интересный процесс. Знакомство с ингредиентами, технологией, оборудованием, позволит уверенней ориентироваться в огромном многообразии пивных стилей и сортов и лучше понимать природу любимого напитка".

В ходе акции "Открытые пивоварни" "Балтику-Самара" посетили 76 гостей

Татьяна Голуб, посетитель акции "Открытые пивоварни": "Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы приехали всей совершеннолетней частью нашей семьи, и увезли не только новые знания о пиве и пивоварении и приятные впечатления, но и поучаствовали в конкурсе и выиграли главный приз!"

Те, кто не смог посетить балтийские пивоварни в день акции, всегда могут записаться на одну из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

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Назад. 10 июня 2018
Самарцы покорили вершины пивоварения вместе с "Балтикой" в ходе акции "Открытые пивоварни"

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