Самарцы покорили вершины пивоварения вместе с "Балтикой" в ходе акции "Открытые пивоварни"

В ходе акции "Открытые пивоварни" "Балтику-Самара" посетили 76 гостей. Акция ежегодно проводится под эгидой Союза российских пивоваров для тех, кто хочет узнать больше об искусстве создания качественного пива. Компания "Балтика" — постоянный участник акции и лидер российского рынка пива — каждый раз готовит оригинальные тематические программы, чтобы раскрыть все грани профессии пивовара и любимого миллионами напитка.
В этот день участники "Открытых пивоварен" на заводе "Балтика" в Самаре отправились в виртуальное путешествие по лабиринтам производственных помещений предприятия, чтобы покорить главные вершины пивоварения и с высоты заглянуть в будущее этого искусства. Участники экскурсии узнали о проекте пивная дактилоскопия, производстве безалкогольного пива методом мембранной фильтрации и расшифровке генома ячменя учеными Carlsberg Group, частью которой является "Балтика". Группа на протяжении более чем 170 лет находится на вершине пивоварения — именно её ученый Эмиль Хансен вывел чистую культуру дрожжей в 1883 году, а в 1903 году химик лаборатории Carlsberg Сёрен Сёренсен разработал метод измерения кислотности pH.
"Балтика" достойно продолжает традиции Carlsberg Group, контролируя качество пива на всех этапах производства. Благодаря этому продукция компании всегда высокого качества, и вкус "балтийских" сортов одинаков в любой из 75 стран мира, куда они поставляются. Оказавшись на современных пивоварнях с высокотехнологичным оборудованием, экскурсанты смогли увидеть, как на практике реализуется концепция "от поля до бокала", обеспечивающая бескомпромиссное качество продукции. Для некоторых стало открытием, что разнообразие сортов "Балтики" обеспечивается в том числе за счет применения разных видов ячменя, который на 100% выращивается в России. Например, при производстве трех сортов премиальной серии "Балтика Избранное" используют разные виды солода: для венского лагера "Балтика 4" — карамельный, для пшеничного пива "Балтики 8" — сочетание светлого и карамельного, а для портера "Балтика 6" — микс из светлого, жженого и карамельного.
В ходе экскурсии участники акции проверяли свои знания о пиве и пивоварении в интеллектуальной викторине, победители которой получили приятные подарки. А завершилось мероприятие дегустацией лучших сортов компании "Балтика".
Екатерина Ситкова, посетитель акции "Открытые пивоварни" на заводе "Балтика-Самара": "Рада возможности познакомиться с тонкостями производства пива и пивоварением. Впечатлена тем, насколько это сложный и интересный процесс. Знакомство с ингредиентами, технологией, оборудованием, позволит уверенней ориентироваться в огромном многообразии пивных стилей и сортов и лучше понимать природу любимого напитка".
Татьяна Голуб, посетитель акции "Открытые пивоварни": "Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы приехали всей совершеннолетней частью нашей семьи, и увезли не только новые знания о пиве и пивоварении и приятные впечатления, но и поучаствовали в конкурсе и выиграли главный приз!"
Те, кто не смог посетить балтийские пивоварни в день акции, всегда могут записаться на одну из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).
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