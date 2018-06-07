16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Актер Михаил Ефремов назвал самарский инцидент "подставой"

Читали 31

Видеоблогер Юрий Дудь на своем канале YouTube разместил видеоинтервью с актером Михаилом Ефремовым, в котором задал вопрос о скандале в самарском театре.

Напомним, 7 марта 2017 г. из-за опоздания Михаила Ефремова начало спектакля в Самарском театре оперы и балеты задержали на полчаса. После этого столичный артист нахамил публике. По словам зрителей, Ефремов был пьян.

"Что произошло в Самаре в начале весны этого года?", - задает вопрос журналист. "А, Вы имеете ввиду прекрасное выступление в пьесе Пинтера? Ну что произошло в Самаре? Там огромный зал оперы и балета, который не был совершенно устроителями гастролей подготовлен: там не было микрофонов, там не было света... Поэтому мы сидели, полчаса ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали. Где-то через минуту, как спектакль начался, то есть мы сказать еще ничего не успели, чувачок крикнул "Не слышно!". Все видно на видео: я пару раз выругался (заменено ред. Волга Ньюс) настроение было очень плохое, потому что мы просидели полчаса в костюмах и гримах, еще выходишь и тут тебе еще. Причем, на видео видно, что это подстава. Если только начался спектакль, ты вот тут снимаешь, а здесь тебе говорят "Не слышно!". Ну как ты, мол, будешь реагировать? Что ж вы раньше то снимаете? Для чего? Потом, снимать то нельзя. И надо сказать, что весь спектакль, это моя, наверное, вина, я периодически обращался к этому человеку. У меня там герой не лицеприятный, противный. Но это было смешно и многим, кто был на этом спектакле, понравилось", - рассказывает Ефремов.

На вопрос, был ли артист трезвым, когда выступал, Михаил Ефремов отвечает утвердительно. "Абсолютно?" - уточняет Дудь. "Ну как абсолютно? Пивка попил я, часа за три до спектакля. Выпили пива, кружечку, что ли, я там выпил. Но не более того", - с улыбкой отвечает столичный артист.

Версия для печати

Новости

Назад. 07 июня 2018 Вперед.
Появилось расписание выступлений Горана Бреговича, ДДТ и других хедлайнеров ЧМ-2018
В центре Самары до 1 сентября перекроют две улицы
Владимир Кухлевский возглавит "Крылья Советов-2"
Актер Михаил Ефремов назвал самарский инцидент "подставой"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Как минимизировать потери от валютной конвертации

Люди часто путешествующие, а также пользующиеся услугами зарубежных онлайн-магазинов при совершении операций часто несут дополнительные расходы. Дело в том, что в связи с так называемой валютной переоценкой у пользователей банковских карт могут возникать дополнительное списания средств. Выясним, как и почему происходит эта процедура, а также как наиболее выгодно совершать покупки в валюте.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она