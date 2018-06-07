Актер Михаил Ефремов назвал самарский инцидент "подставой"

07.06.2018 08:02 Читали 31

Видеоблогер Юрий Дудь на своем канале YouTube разместил видеоинтервью с актером Михаилом Ефремовым, в котором задал вопрос о скандале в самарском театре.

Напомним, 7 марта 2017 г. из-за опоздания Михаила Ефремова начало спектакля в Самарском театре оперы и балеты задержали на полчаса. После этого столичный артист нахамил публике. По словам зрителей, Ефремов был пьян.

"Что произошло в Самаре в начале весны этого года?", - задает вопрос журналист. "А, Вы имеете ввиду прекрасное выступление в пьесе Пинтера? Ну что произошло в Самаре? Там огромный зал оперы и балета, который не был совершенно устроителями гастролей подготовлен: там не было микрофонов, там не было света... Поэтому мы сидели, полчаса ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали. Где-то через минуту, как спектакль начался, то есть мы сказать еще ничего не успели, чувачок крикнул "Не слышно!". Все видно на видео: я пару раз выругался (заменено ред. Волга Ньюс) настроение было очень плохое, потому что мы просидели полчаса в костюмах и гримах, еще выходишь и тут тебе еще. Причем, на видео видно, что это подстава. Если только начался спектакль, ты вот тут снимаешь, а здесь тебе говорят "Не слышно!". Ну как ты, мол, будешь реагировать? Что ж вы раньше то снимаете? Для чего? Потом, снимать то нельзя. И надо сказать, что весь спектакль, это моя, наверное, вина, я периодически обращался к этому человеку. У меня там герой не лицеприятный, противный. Но это было смешно и многим, кто был на этом спектакле, понравилось", - рассказывает Ефремов.

На вопрос, был ли артист трезвым, когда выступал, Михаил Ефремов отвечает утвердительно. "Абсолютно?" - уточняет Дудь. "Ну как абсолютно? Пивка попил я, часа за три до спектакля. Выпили пива, кружечку, что ли, я там выпил. Но не более того", - с улыбкой отвечает столичный артист.