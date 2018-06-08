"Балтика" готовится ко Дню пивовара

08.06.2018 10:48 Читали 42

В воскресенье, 10 июня, пивоварня "Балтика-Самара" откроет свои двери для участников VII Всероссийской акции "Открытые пивоварни" (18+). Событие организовано Союзом российских пивоваров в рамках празднования Дня пивовара.

В этом году компания "Балтика" готовит для совершеннолетних участников ежегодной акции специальную программу. Придя на пивоварню "Балтики", гости окажутся "На вершине пивоварения", чтобы узнать, как готовят качественное пиво в России, и благодаря покорению каких высот продукцию компании любят и ценят на пяти континентах в 75 странах мира.

В рамках акции "Открытые пивоварни" экскурсии пройдут на заводах "Балтики" в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске.

В некоторые производственные помещения можно входить только в белых халатах

В ходе интерактивной экскурсии каждый сможет лично проверить и убедиться, что пиво производится на современном высокотехнологичном оборудовании из качественного качества. Для этого посетители совершат виртуальное путешествие по континентам и покорят шесть вершин, открыв для себя все этапы приготовления пива — от закладки ингредиентов до отправки готовой продукции на склад. Полученная информация поможет лучше разбираться в нюансах создания пива. Финальным этапом станет увлекательная викторина с дегустацией.

Гости Балтики имеют возможность на практике познакомиться со схемой пивоварения

Сергей Щекин, директор филиала "Балтика-Самара":

"Каждый день мы готовим качественное пиво для миллионов наших потребителей. Искусство пивоварения сложно и многогранно и требует не только специальных знаний и опыта, но и высокотехнологичного оборудования, современных систем контроля качества, и, конечно, уважения к традициям и призвания. Мы хотим, чтобы гости, посетив наш завод во время акции "Открытые пивоварни", смогли узнать больше о производстве высококачественного пива в России".

Пиво объединяет людей

Записаться на экскурсию на пивоварню в рамках акции "Открытые пивоварни" можно по ссылке. Узнать расписание бесплатных автобусов до завода можно по телефону горячей линии: 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Напомним, что всероссийская акция "Открытые пивоварни" традиционно приурочена ко Дню пивовара — главному отраслевому празднику, учрежденному Союзом российских пивоваров в 2003 году, который принято отмечать во вторую субботу июня. Впервые "Открытые пивоварни" состоялись в 2012 году.