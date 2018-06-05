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В Мордовии ищут родственников самарского дальнобойщика, который разбился в ДТП на М-5

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В Мордовии произошло крупное ДТП, в котором пострадал дальнобойщик из Самары.

На трассе М-5 возле села Каргал столкнулись фура Isuzu и КАМАЗ. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

"Авария произошла в понедельник, 4 июня, в 15:45. Фура Isuzu по неизвестным причинам начала вилять и тормозить. В результате она выскочила на встречку и практически лоб в лоб столкнулась с КАМАЗом. Кабину Isuzu разнесло об грузовик", — рассказал свидетель ДТП.

В момент столкновения водитель Isuzu вылетел из искореженной кабины. От удара машину развернуло. Сзади идущей фуре пришлось уходить от лобового столкновения. 

"Мужчину сам лично помогал грузить на носилки. У него переломы руки и ноги, травма головы. На тот момент был живой, хотя и без сознания", — рассказал очевидец.


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Назад. 05 июня 2018 Вперед.
В Мордовии ищут родственников самарского дальнобойщика, который разбился в ДТП на М-5
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