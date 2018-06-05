В Самаре ожидается ухудшение погоды

05.06.2018 11:54 Читали 15

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", ближайшие 3-5 часов местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 17-22 м/с, гроза, возможен град с сохранением до конца дня и вечером 05 июня 2018 г.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

— владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

При грозе:

— Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

— Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

— Водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

— Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

При граде:

— по возможности не выходите из дома;

— находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

— не пользуйтесь электроприборами, т. к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

— находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

— не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т. к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

Будьте внимательны и осторожны!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01"

(все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России

по Самарской области

(846) 337-72-82