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Хет-трик Соболева помог "Крыльям" одержать разгромную победу над "Спартаком-2"

В матче 31-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 3709 зрителей, одержали разгромную победу над столичным "Спартаком-2" — 5:1.

Самарцы вышли вперед на 21-й минуте. Алан Чочиев выполнил подачу с угла поля прямо на голову Сергею Самодину, который отправил мяч в сетку ворот "Спартака" — 1:0.

В середине второго тайма гости смогли равновесие на табло восстановить. Евгений Конюхов не справился с ударом соперника, мяч улетел на дальнюю штангу, где его в ворота в борьбе с Георгием Зотовым подправил Александр Руденко — 1:1.

Пропустив обидный гол, "Крылья" тут же вышли вперед. После подачи в штрафную в касание мяч в сетку послал вышедший на замену Александр Соболев — 2:1.

Концовка встречи полностью оказалась за командой Андрея Тихонова. В оставшееся время "Крылья" забили в ворота соперника трижды. На 78-й минуте Соболев получил мяч в штрафной и хладнокровно послал его мимо голкипера — 3:1. Спустя две минуты у хозяев отличился Георгий Зотов, который поразил нижний угол ворот "Спартака-2" дальним ударом метров с 25.

Поставил точку в этой встрече все тот же Соболев. Нападающий "Крыльев" исполнил пенальти, назначенный за игру рукой на 92-й минуте. Удар Александра с "точки" парировал голкипер, а на добивании наш игрок был точен — 5:1, уверенная победа "Крыльев".

Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут 11 апреля. В Калининграде самарцы сыграют против местной "Балтики". Эта встреча состоится на новом стадионе, построенном к ЧМ-2018, и начнется в 22:00 по самарскому времени.

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Назад. 09 апреля 2018
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Хет-трик Соболева помог "Крыльям" одержать разгромную победу над "Спартаком-2"

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