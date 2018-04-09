В Самаре найдена часть паровой машины

09.04.2018 11:39 Читали 4

Специалисты СКС, проводя земляные работы рядом с городской водопроводной станцией, нашли часть паровой машины 130-летней давности

Первая городская водопроводная станция (ГВС), построенная в Самаре в 1886 году, находится на Ульяновском спуске к Волге. Сейчас волжской питьевой водой, которую очищает эта станция "Самарских коммунальных систем", снабжаются Ленинский и Самарский районы города.

Минувшей зимой рядом с территорией станции проходили работы на одном из водоводов. Во время раскопок на косогоре слесари неожиданно наткнулись на необычный предмет, осмотрели его и вызвали специалиста ГВС. Оказалось, что это коленвал с маховиком — часть одной из паровых машин, которые были установлены на ГВС в 1886 году, в момент открытия. Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы.

В настоящее время на территории Городской водопроводной станции сотрудники СКС создают музей водопровода. Коленвал, который был свидетелем начала работы первой самарской водопроводной станции, займёт в нём достойное место, сообщает ООО "Самарские коммунальные системы".