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В Самаре найдена часть паровой машины

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Специалисты СКС, проводя земляные работы рядом с городской водопроводной станцией, нашли часть паровой машины 130-летней давности

Первая городская водопроводная станция (ГВС), построенная в Самаре в 1886 году, находится на Ульяновском спуске к Волге. Сейчас волжской питьевой водой, которую очищает эта станция "Самарских коммунальных систем", снабжаются Ленинский и Самарский районы города.

Минувшей зимой рядом с территорией станции проходили работы на одном из водоводов. Во время раскопок на косогоре слесари неожиданно наткнулись на необычный предмет, осмотрели его и вызвали специалиста ГВС. Оказалось, что это коленвал с маховиком — часть одной из паровых машин, которые были установлены на ГВС в 1886 году, в момент открытия. Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы.

В настоящее время на территории Городской водопроводной станции сотрудники СКС создают музей водопровода. Коленвал, который был свидетелем начала работы первой самарской водопроводной станции, займёт в нём достойное место, сообщает ООО "Самарские коммунальные системы".

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Новости

Назад. 09 апреля 2018
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В Самаре найдена часть паровой машины
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