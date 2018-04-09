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Тольяттинец, боясь быть уличенным в измене, инсценировал угон своего автомобиля

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В начале апреля в полицию за помощью обратился 27-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой грабителя.

Заявитель рассказал полицейским, что в ночное время подрабатывает таксистом. По его словам, в очередной раз, когда он подвозил клиента, пассажир неожиданно приставил к его шее нож с требованием остановить транспорт и покинуть автомашину. Решив не оказывать сопротивления преступнику, водитель выполнил его требования, после чего злоумышленник вытолкнул мужчину в снег, а сам, завладев автомобилем, скрылся.

Сотрудники органов внутренних дел выехали на место происшествия, при осмотре которого обнаружили прмятый снег и следы от автомобильных шин. В результате комплекса оперативных мероприятий, полицейские обнаружили брошенный автомобиль потерпевшего в Автозаводском районе города Тольятти.

Полицейские, с целью установления примет предполагаемого злоумышленники стали подробно опрашивать мужчину обо всех подробностях случившегося, однако во время разговора тот стал путаться в своих объяснениях. Сотрудники органов внутренних дел предположили, что молодой человек что-то не договаривает. Через некоторое время "потерпевший " признался в инсценировке угона.

Как в дальнейшем выяснили оперативники, мужчина подвозил молодую женщину, с которой во время поездки у него завязались романтические отношения, в итоге продлившиеся всю ночь. Наутро, возвращаясь домой, работник такси испугался, что не сможет объяснить жене отсутствие заработка и решил инсценировать ограбление самого себя и угон автомобиля, на котором работал. Перед тем, как позвонить в полицию, он оставил транспортное средство на одной из малолюдных улиц г. Тольятти, внутри салона он устроил беспорядок, документы и ключи бросил рядом с транспортным средством, потом вывалялся в снегу и испачкал одежду в грязи. Однако все усилия оказались напрасными.

В настоящее время отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Назад. 09 апреля 2018
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