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Более 1 000 любителей бега открыли сезон в Самаре при поддержке безалкогольного бренда "Балтика 0"

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7 апреля в Самаре состоялся III "Космический забег", собравший любителей спорта и здорового образа жизни из более чем 50 городов России. Мероприятие прошло под лозунгом "Будь первым — вторых не помнят". Партнером забега выступил бренд "Балтика 0" — № 1 на российском рынке безалкогольного пива*.

Поклонников здорового образа жизни и спорта становится все больше: если в первом забеге участвовало немногим более ста человек, то сейчас — уже больше тысячи. Легкоатлеты пробежали по одному из самых красивых маршрутов Самары — по историческому центру вдоль набережной Волги, преодолев дистанции в 2,5 км, 5 км и 10 км. В забеге соревновались и корпоративные команды — в этой номинации участвовали более 28 компаний, включая филиал пивоваренной компании "Балтика" — "Балтика-Самара".

По итогам "Космического забега" на 10 км первое место занял Никита Степанов. Его результат — 32 мин 41 сек. Серебро получил Дмитрий Никеров с результатом 34 мин 42 сек., бронзу — Максим Райкевич, 35 мин. 01 сек.

С официальным пивом забега

Официальным пивом забега стал лидер рынка — знаменитый безалкогольный сорт "Балтика 0". Такое пиво в полной мере соответствует требованиям, которые предъявляют сегодня к напиткам сторонники активного образа жизни. Употребление безалкогольных сортов — способ восполнить водный и соляной баланс после физических нагрузок, насытить организм микроэлементами и витаминами групп В, А и Е. "Нулевка" содержит кремний и является классическим изотоником, позволяя спортсменам восстанавливаться после активных физических нагрузок.

Команда бегущих пивоваров с председателем федерации легкой атлетики Александром Казмерчуком

В этом убедились и совершеннолетние участники "Космического забега", которые на финише могли освежиться и восстановить силы безалкогольной "Балтикой 0". В стартовом городке гости мероприятия с удовольствием делали фото в специальной инстабудке "Балтики 0".

Одним из гостей фотозоны "нулевки" стал победитель первого самарского марафона, который был организован ко Дню космонавтики в 1977 году — Валентин Степанович Краснов. Он рассказал, что тогда маршрут был проложен от географического центра Самары — памятника штурмовику Ил-2 — до аэропорта "Курумоч": оказалось, что это расстояние равно марафонской дистанции в 42 км.

Организатор лыжных соревнований и трейлов Сергей Краснов поддержал коллег, пробежав Космический забег

"Жаль, что в 80-е пиво было настоящим дефицитом, а то мы тоже не отказались бы от него после забегов", — заметил он.

"Партнерство спортсменов с брендами безалкогольного пива — практика, распространенная во всем мире, — рассказал основатель школы бега и функциональной подготовки RUN Studio и директор "Космического забега" Антон Сирота. — Речь идет о масштабных марафонах, которые проходят в Берлине, Бостоне, Нью-Йорке. Думаю, опыт такого партнерства будет расти по мере развития бегового движения. За последнее время в России появилось 12 тысяч марафонцев — а десять лет назад их было 4 тысячи. В Германии же, где, кстати, очень уважают пиво, на данный момент 177 тысяч марафонцев. Так что нам есть куда расти".

Мастер спорта СССР Марина Телегина приехала на Космический забег из Тольятти

"Как опытный участник беговых и лыжных соревнований могу отметить, что рад появлению "Балтики 0" в числе партнеров забега. В Западной Европе пиво на финише марафона — уже давно правило. Отлично, что эти традиции приходят и к нам", — поддерживает идею коллеги участник "Космического забега", член президиума Федерации лыжных гонок Самарской области Сергей Васильев.

Следуя международному опыту, пивоваренная компания "Балтика" уже давно находится на территории спорта, а с 2016 года активно выступает спонсором важных марафонов и лайфстайл-мероприятий — Международного марафона "Триколор ТВ. Белые Ночи", Петербургского и Сестрорецкого полумарафона, Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017, Grelka-fest, Сочи марафона и других.

Фотобудка Балтики 0 позволила участникам сохранить эмоции от забега

"Здорово, что партнеров бега становится все больше. Это позволяет популяризировать спортивное движение и вовлекать в здоровый и активный образ жизни все больше людей", — отмечает участник забега из Тольятти, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Марина Телегина.

*Данные ритейл-аудита Nielsen Россия

ООО "Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — № 1 на российском рынке пива. "Балтике" принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания "Балтика" — ведущий экспортер российского пива: продукция представлена более чем в 75 странах мира, в 43 из которых компания — единственный российский поставщик в категории.

"Балтика" на федеральном уровне является партнером Российского футбольного союза и сборной России по футболу, выступала официальным поставщиком в категории "Пиво" на Олимпийских играх в Сочи, а также партнером "Дома болельщиков Олимпийской команды России" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Carlsberg Group на международном и на локальном уровне поддерживает футбольные соревнования, легендарные футбольные клубы и сборные.

"Балтика 0" — безалкогольный бренд № 1 в России, который является неоспоримым лидером сегмента безалкогольного пива с долей более 50%. Следуя распространенной международной практике, "Балтика 0" поддерживает крупнейшие марафонские старты и помогает беговому движению активно развиваться по всему миру, ежегодно приобщая миллионы людей к занятиям спортом. В 2016 году бренд "Балтика 0" поддержал бегунов марафона в Сочи, а в 2017 году — Петербургский полумарафон "Белые ночи", Сестрорецкий полумарафон, а также стал официальным партнером XXVIII Международного марафона "Триколор ТВ. Белые Ночи", в котором приняли участие около 10 тысяч российских и зарубежных спортсменов.

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Новости

Назад. 07 апреля 2018
Более 1 000 любителей бега открыли сезон в Самаре при поддержке безалкогольного бренда "Балтика 0"

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