В Самаре труп пропавшего мужчины нашли в могиле односельчанина

06.04.2018 13:30 Читали 6

В рамках поисковых мероприятий по заявлению родственников 28-летнего Дмитрия Б., пропавшего в феврале 2018 г., уголовный розыск провел эксгумацию захоронения в Приволжском районе.

Ранее в поисках мужчины сообщалось в соцсетях, к поисковым мероприятиям подключались добровольцы движения "Лиза Алерт". Кроме того, по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В рамках оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска осуществили эксгумацию могилы недавно умершего жителя села Степняки Дмитрия З. Под его гробом было обнаружено завернутое в полиэтилен тело пропавшего Б. Причиной его гибели стали огнестрельные ранения головы и правой ноги.

В рамках этого дела в федеральный розыск объявили 36-летнего жителя села Степняки Сергея Пустовита, который записан в телефонном справочнике погибшего как "Череп". Информация о подозреваемом размещена в базе МВД РФ.