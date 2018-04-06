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Газон для "Самара Арены" привезут в 22 грузовиках

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Скоро в Самару прибудет газон, которым покроют игровое поле стадиона "Самара Арена". Сегодня утром его срезали в питомнике в Германии и сразу погрузили в грузовики.

"Траву для арены привезут на 22 большегрузах. Как только караван машин прибудет в Самару, начнется его укладка", — сообщили в ПСО "Казань".

Напомним, площадь игрового поля самарского стадиона с технической зоной составляет 10 667 квадратных метров. В будущем газон будет состоять из шести слоев и уходить вглубь на один метр. Сложная дренажная система убережет газон от дождей, а для поддержания травы в хорошем состоянии сделана система подогрева и полива. Общая протяженность труб составляет 37 км, подавать воду для полива будут из 35 форсунок.

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Новости

Назад. 06 апреля 2018
Газон для "Самара Арены" привезут в 22 грузовиках
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