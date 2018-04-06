В Самаре под Южным мостом спасли рыбака

Сообщение поступило от брата пострадавшего, с которым они рыбачили на реке. Пострадавшему рыбаку стало плохо и самостоятельно на берег он добраться не смог.
В 18:11 на помощь выехала дежурная смена спасателей техногенного отряда. Добравшись до места было обнаружено, что у пострадавшего наблюдаются симптомы гипотермии и он нуждается в экстренной медицинской помощи.
Задача усложнилась тем, что из-за повышения температуры воздуха на поверхности образовалась вода, в некоторых местах лед начал проваливаться. Спасателями было принято решение проводить эвакуацию мужчины на берег, использовав в качестве носилок резиновую лодку.
В 19:40 пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.