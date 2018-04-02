В Самаре приговор кинологу, бросившей беременную кошку под машину, оставили в силе

02.04.2018 15:26 Читали 6

Кировский районный суд Самары оставил в силе приговор мирового судьи кинологу, убившую кошку.

6 октября 2016 года женщина, стоя на обочине дороги, на улице Олимпийской, из хулиганских побуждений бросила под колеса мимо проезжавшей машины беременную кошку. Животное, сильно пострадавшее под колесами авто, пришлось усыпить. Свидетелями сцены насилия над животным стали дети. Следователи завершили расследование уголовного дела и отправили его на рассмотрение в суд.

Кинолога признали виновной в жестоком обращении с животными и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Однако обвиняемая не согласилась с решением суда и подала апелляцию. По словам женщины, она бросила животное в кусты, а кошка выбежала а дорогу и попала под машину. Однако показания свидетелей были против кинолога. В итоге виновной все же придется выплатить штраф.