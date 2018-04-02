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"Крылья Советов" в гостях обыграли "Тамбов"

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Матч 30 тура ФОНБЕТ-Первенства России "Крылья Советов" провели в гостях в футбольном манеже против "Тамбова".

Счет в матче самарцы открыли уже на 16 минуте матча. Владислав Кулик заработал штрафной удар, навес с которого исполнил Алан Чочиев, и Александр Соболев переправил мяч в сетку ворот "Тамбова". Алан Чочиев оказался причастен и ко второму голу. После его удара арбитр зафиксировал игру рукой у Ильи Гультяева и назначил одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал штатный пенальтист "Крыльев" Дмитрий Ятченко. В итоге победа со счетом 2:0.

Впервые после травмы сыграл вышедший на замену в конце матча Срджан Мияйлович.

В этом туре лидер первенства "Енисей", имеющий 65 очков, на своем поле уступил "Кубани" 0:2, что позволило "Крыльям Советов" и выигравшему свой домашний матч "Оренбургу" (3:0) приблизиться к первой строчке, и теперь отрыв составляет всего одно очко.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках ¼ финала ОЛИМП-Кубка России в среду 4 апреля. На стадионе "Металлург" самарцы принимают московский "Спартак". Начало игры в 18:30.

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Назад. 02 апреля 2018
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