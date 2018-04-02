В Хворостянском районе в ДТП со "скорой" погибли два медика

По предварительной информации полицейских, собранной на месте происшествия, на 27 км + 700 м км данной автодороги водитель не справился с рулевым управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Лада Калина", двигавшейся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "УАЗ" скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины "Лада Калина" госпитализированы в медицинское учреждение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.