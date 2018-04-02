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В Хворостянском районе в ДТП со "скорой" погибли два медика

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В Хворостянском районе в понедельник, 2 апреля, в 8:15 мужчина, управляя автомашиной "скорой помощи" "УАЗ", двигался по автодороге "Осинки — Приволжье — Хворостянка".

По предварительной информации полицейских, собранной на месте происшествия, на 27 км + 700 м км данной автодороги водитель не справился с рулевым управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Лада Калина", двигавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "УАЗ" скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины "Лада Калина" госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Назад. 02 апреля 2018
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