В Хворостянском районе в ДТП со "скорой" погибли два медика

02.04.2018 10:21 Читали 3

В Хворостянском районе в понедельник, 2 апреля, в 8:15 мужчина, управляя автомашиной "скорой помощи" "УАЗ", двигался по автодороге "Осинки — Приволжье — Хворостянка".

По предварительной информации полицейских, собранной на месте происшествия, на 27 км + 700 м км данной автодороги водитель не справился с рулевым управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Лада Калина", двигавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "УАЗ" скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины "Лада Калина" госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.