На "Балтике-Самара" прошло выездное мероприятие Самарской губернской думы

Изучение работы предприятий и сложностей, с которыми им приходится сталкиваться, помогает эффективнее выстроить работу по улучшению инвестиционного климата региона, обеспечить инвесторам стабильные и предсказуемые условия для работы. Участники совещания детально обсудили вопросы, которые лежат на повестке крупнейших производственных предприятий региона, включая создание благоприятных условий для реализации инвестиционных планов, а также возможные ограничения, связанные, в частности, с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу.
Законодатели обсудили и специфичные для пивной отрасли темы. В последнее время контролирующие органы все чаще фиксируют факты, свидетельствующие о росте так называемого серого рынка пива — наличии в продаже продукции, с которой не уплачивается акциз в бюджет РФ. Как следствие, возникают идеи по внедрению дополнительных регулирующих мер для пивоваров, в том числе лицензирования и маркировки. Эти темы вызвали большую дискуссию среди участников встречи. На фоне продолжающего падения рынка пива в России законодатели признали эти меры радикальными на сегодняшний день.
"Сегодня на экскурсии по заводу мы очень подробно ознакомились с технологией промышленного пивоварения. Это сложный процесс, который имеет свои особенности производства, оборота и хранения. Их нельзя не учитывать, когда речь идет о тех или иных инициативах по регулированию отрасли. Такой вопрос как маркировка требует внимательного изучения и плотного диалога с производителями", — комментирует Виктор Егоршин, заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле.
По мнению Союза пивоваров России инициативы по введению маркировки пива и пивных напитков, в том числе федеральными специальными и акцизными марками, безосновательны и ведут к созданию новых административных барьеров, которые будут способствовать еще большему ухудшению ситуации на пивоваренном рынке. В мире не существует технических систем прослеживаемой для пива. Это необоснованная и чрезвычайно дорогой инструмент, который нигде и никогда не был реализован для пива.
Пивовары призывают регуляторов к системным и последовательным шагам. За последние семь лет в федеральный закон Закон № 171-ФЗ было внесено более 300 поправок. Регулирование пивоваренной отрасли начало сопровождаться введением экономически и социально необоснованных требований, запретов, ограничений, не практикуемых ни в странах Евразийского экономического союза, ни в иных зарубежных странах.
"Предсказуемость и стабильность являются важнейшими условиями для устойчивого развития бизнеса в регионе. Их может обеспечить государство наряду с открытым и конструктивным диалогом. Сегодняшнее мероприятие — показательный пример такого общения. Мы высоко ценим внимание представителей региональных властей к вопросам бизнеса и готовность квалифицированно и экспертно подходить к их решению", — комментирует Виктория Агапова, управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group.
Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — "Балтика-Самара" — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Поволжья. Построен в 2003 году с нуля в рекордно короткие сроки. В 2018 году предприятие отмечает 15-летний юбилей. На сегодняшний день производственная мощность предприятия составляет 6,5 млн гл пива в год. Филиал "Балтика-Самара" выпускает около 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок: "Балтика 3", "Балтика 7", "Балтика 9", "Балтика Кулер", ZateckyGus, "Арсенальное Крепкое", "Большая кружка", "Жигулевское", "Уральский Мастер", Sarbast, "Легенда", Tuborg, Carlsberg. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья (Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и т. д.), Урала (Челябинская, Свердловская, Тюменская и т. д.), Сибири (Омская, Новосибирская области), Юга (Ростовская, Астраханская области и т. д.), а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии.