Из Тольятти весной пустят два речных маршрута

27.03.2018 13:48 Читали 3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для организации речных перевозок в Тольятти.

"Компания-перевозчик организует два пассажирских маршрута, — говорится в документах закупки. — Они будут работать с 27 апреля по 31 октября этого года".

Первый маршрут: Тольятти (речной вокзал) — село Подвалье. Также суда будут делать остановки в Климовке, Новодевичье, Усолье и Березовке. Протяженность маршрута составляет 83 км. Это расстояние речные трамвайчики будут проходить за пять часов.

Протяженность второго маршрута — 100 км. Он начинается на речном вокзале Тольятти, проходит через Березовку и заканчивается в Усолье. В пути будут следующие остановки: автоград, Березовка, Усолье и Автоград. Время рейса — 6 часов.

Речные трамвайчики будут ходить по обоим маршрутам четыре раза в неделю. Рейсы назначили на среду, пятницу, субботу и воскресенье.

При этом для перевозчика определили максимально возможные цены на билеты. В зависимости от маршрута стоимость полного билета будет варьироваться от 140 до 180 рублей, детского — от 70 до 90.

Всего на организацию перевозок планируют потратить около 8,9 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Самарской области, пишет 63.ru.







