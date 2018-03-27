27.03.2018 10:45 Читали 5

На стадионе "Самара Арена" идет монтаж звукоусилительной аппаратуры, включающей в себя 214 высококачественных акустических систем McCauley, объединенных в 34 кластера.

Вес только одного кластера достигает 1,5 т.



Оборудование расположено на узлах подвеса под самым куполом арены.

Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а уже к ним крепятся звуковые кластеры.



Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 систем, чтобы звук распространялся равномерно.



Для усиления звукового сигнала для всех акустических систем в данном проекте используются 4-х канальные усилители RAM AUDIO V12004 и RAM AUDIO V12044, которые выдерживают самые экстремальные условия.