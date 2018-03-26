"Балтика-Самара" выключила свет в поддержку Часа земли

26.03.2018 15:49 Читали 4

24 марта 2018 года завод "Балтика-Самара" поддержал Час Земли − самую массовую экологическую акцию на планете, которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) с целью привлечь внимание к бережному отношению к природе и ресурсам. В этот день завод пригласил жителей города вместе принять участие в акции. Для гостей была организована экоэкскурсия, после которой они могли увидеть погружение завода в темноту на один час.

В 2018 году международный Час Земли прошел в 11-й раз. Всего, по данным WWF, в акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. Более 40 пивоварен Carlsberg Group, в том числе 8 заводов "Балтики", поддержали инициативу в этом году.

В Самаре в "Час Земли" также была выключена внешняя подсветка зданий городской администрации, департамента образования, театра "Самарская площадь" и железнодорожного вокзала.

Перед тем как выключить освещение в поддержку акции Час Земли, Балтика-Самара приняла гостей специальной экологической экскурсии

Выключение света в рамках акции носит символический характер и не направлено на экономию электричества. В России "Час Земли — 2018" прошел под лозунгом "Голосуй за природу". Жителей нашей страны призвали отдать свой голос в защиту заповедников, доступность "зеленой" энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

Снижение нагрузки на окружающую среду — важная часть программы устойчивого развития "Балтики" и Carlsberg Group "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". В числе ее долгосрочных стратегических целей сведение к нулю углеродного следа компании и потери воды.

Гости экскурсии в варочном отделении пивоварни

"Балтика-Самара" ведет постоянную работу по снижению потребления природных ресурсов через повышение эффективности работы производственного оборудования, внедрение инновационных решений. Благодаря этому в 2017 году на заводе удалось сократить удельные показатели по отношению к 2010 году: потребление воды — на 17%, тепловой энергии — на 28%, электроэнергии — на 25%.

Кроме того, "Балтика-Самара" прошла сертификацию интегрированной системы менеджмента на соответствие пяти международным стандартам, включая ISO 50001 в области энергоменеджмента. Система энергоменеджмента внедрена по методологии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO).

Час Земли в дегустационном зале пивоварни Балтика-Самара прошел под гитару

"Снижение воздействия на окружающую среду — часть нашей каждодневной работы, в которую вовлечены сотрудники всех служб завода, наши подрядчики и партнеры − говорит Елена Небылицына, менеджер по экологии и рециклингу филиала "Балтика-Самара". — Мероприятия, направленные на снижение нашего углеродного следа и сокращение потребления энергоресурсов, внедрены по всей цепочке производства пива. Особое внимание мы уделяем сокращению отходов упаковки и увеличению доли их переработки. В более чем 20 городах России, включая Самару, "Балтика" установила контейнеры для раздельного сбора отходов в рамках проекта компании "Принеси пользу своему городу". В этом году мы продолжим эту работу".

Посмотреть фотоотзывы об экскурсиях на пивоварню можно по хештегу visitbaltika

"Час Земли — хороший повод не только поддержать экологические инициативы и познакомиться с опытом энергосбережения филиала "Балтика-Самара", но и реализовать свои давние планы побывать на пивоварне, ведь она — один из пионеров промышленного туризма в регионе, и точно одно из самых посещаемых предприятий в рамках производственных экскурсий. Программы экологической направленности могут быть отличным решением для развития промтуризма, учитывая интерес к этой теме у посетителей и актуальность вопросов защиты окружающей среды", — отмечает Мария Густарева, консультант департамента туризма Самарской области, гость специальной экскурсии к "Часу Земли".

Узнать больше об инициативах компании в области устойчивого развития можно здесь.