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"Балтика-Самара" приглашает вместе поддержать час земли

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24 марта пивоваренный завод "Балтика-Самара" примет участие в Часе Земли − самой массовой экологической акции на планете, которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). В знак неравнодушия к будущему планеты гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Пивоварня "Балтики" также выключится в поддержку Часа Земли. В этом году "Балтика-Самара" приглашает совершеннолетних жителей вместе принять участие в акции и прийти на завод, чтобы увидеть его погружение в темноту и пройти по нему в рамках специальной эко-экскурсии.

В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.

Выключение света в рамках акции носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Цель организаторов — привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В России "Час Земли — 2018" пройдет под лозунгом "Голосуй за природу". Можно выступить в защиту заповедников, "проголосовать" за доступность "зеленой" энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

Присоединиться к акции можно, зайдя на сайт и зарегистрировавшись на экскурсию (кликните на баннер "Час Земли. 24 марта. Приходи к нам!"). При визите на завод обязательно нужно взять с собой паспорт — вход только для совершеннолетних.

Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено.

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Новости

Назад. 20 марта 2018
"Балтика-Самара" приглашает вместе поддержать час земли

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