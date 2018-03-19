Жители Сызрани хотят попросить возврата скоростной переправы в Самару

19.03.2018 12:53 Читали 4

Инициативная группа жителей Сызрани проводит опрос о том, насколько местным жителям нужная скоростная переправа в Самару по Волге.

Напомним, скоростные теплоходы "Восход" ходили по маршруту Самара-Сызрань-Самара непродолжительное время в 2016 и 2017 годах. Но в 2018 году "Самарское речное пассажирское предприятие" не планирует организацию переправы из-за проблем с сызранским речпортом.

"Мы планируем обратиться к областным властям и минтрансу Самарской области с целью убедить их, что данный вид транспорта нужен нашим городам, а недостатки, мешающие нормально им пользоваться, должны быть устранены", — заявляют создатели опроса, представившиеся "инициативной группой любителей скоростного пассажирского флота".

Но перед обращением они пытаются узнать, насколько местные жители готовы пользоваться данным видом транспорта для поездок из Сызрани в Самару.

Принять участие в опросе можно на странице группы "Речфлот63".