В Самаре из-за обрыва проводов стояло движение трамваев

В районе торгового центра "Апельсин" из-за перепада температуры произошел обрыв контактного провода. Движение трамваев встало в оба направления.
Аварию оперативно устранили. Движение электротранспорта по улице Ново-Садовой восстановлено.
В понедельник, 19 марта, в Самаре произошла авария на трамвайных контактных сетях.
В районе торгового центра "Апельсин" из-за перепада температуры произошел обрыв контактного провода. Движение трамваев встало в оба направления.
Аварию оперативно устранили. Движение электротранспорта по улице Ново-Садовой восстановлено.