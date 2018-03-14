Названы дни начала настоящей весны в Самаре

14.03.2018 10:34 Читали 4

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

"Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем она поднимется до -4 и даже до +1 градуса. В последующем, в субботу и воскресенье, температура воздуха в ночные часы будет немного пониже, в районе -9, -15 градусов, днем от -3 до -9, и тоже будет выпадать снег", — сообщила Татьяна Кожевникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Приволжского гидрометцентра.

Напомним, в марте в Самарской области был побит очередной рекорд холода. Как говорят сами синоптики, этот месяц по погодным условиям считается зимним, так как снег обычно лежит до последней декады. С 1 по 4 марта на территории региона минимальная температура ночью опускалась до минус 33 градусов. А с 10 по 13-е — до минус 28.