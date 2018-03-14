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Самарцы смогут выиграть призы на избирательных пунктах

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Самарцы смогут выиграть призы на избирательных пунктах 18 марта, пишет samara.kp.ru.

Для этого нужно прийти на выборы раньше всех, сделать креативную фотографию на своем участке и выложить ее в своих соцсетях с хештегами #хочуайфон #моивыборы2018 #кпсамара.

Для победы необходимо набрать больше 100 "лайков" под своей записью. Главный приз — Iphone — получит победитель голосования на сайте kp.ru. Поощрительные призы — планшеты.

Фотографии можно размещать до 22:00 18 марта. В 22:00 18 марта будут выявлены работы, набравшие больше ста лайков.

Также они будут размещены на сайте kp.ru, голосование продлится до 23 марта. Имена победителей будут размещены на сайте kp.ru не позднее 20 апреля. 

 

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Новости

Назад. 14 марта 2018
Самарцы смогут выиграть призы на избирательных пунктах
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