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Яцек Пастушка: "Мы продолжим инвестировать в Самарскую область"

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В конце февраля в Самаре побывал президент пивоваренной компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Яцек Пастушка. Он рассказал о причинах падения рынка пива в России, позициях "Балтики" и инвестиционных планах в отношении завода в Самарской области.

— На встрече с руководством региона вы заявили о планах продолжить инвестиции в развитие завода "Балтика-Самара" и отметили благоприятный инвестиционный климат в Самарской области. Какие наиболее успешные проекты вы могли бы отметить?

— Наш филиал в Самаре отметил юбилей — он работает уже 15 лет. Это значительный срок, но надеюсь, что мы только в начале большого пути. Компания полностью удовлетворена решением инвестировать в строительство завода в вашем регионе. Если говорить о самых важных проектах за пятнадцать лет, то это, безусловно, утроение мощностей, строительство очистных сооружений. В прошлом году на самарском заводе было запущено производство безалкогольного пива. Несмотря на то что это более дорогостоящий и трудоемкий процесс по сравнению с выпуском обычного пива, мы продолжаем инвестировать в развитие безалкогольного сегмента, набирающего популярность как в России, так и за рубежом. Безалкогольные сорта пива дают свободу выбора совершеннолетним потребителям и позволяют наслаждаться вкусом напитка в любой ситуации. В июне 2017 года "Балтика" запустила производство нового сорта безалкогольного пива "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное", а сегодня на российский рынок уже вышел безалкогольный аналог "Балтики 7". Производство безалкогольных сортов является важной частью корпоративной социальной ответственности компании "Балтика" и Carlsberg Group по продвижению культуры ответственного потребления пива. Поэтому этот проект особенно важен для компании. В его реализацию было вложено более 50 млн рублей.

В целом же за время своей работы самарский филиал "Балтики" инвестировал в модернизацию производства и, как следствие, в экономику региона более 6,5 млрд рублей. Общая сумма выплаченных в региональный бюджет акцизов за 15 лет составила 61 млрд рублей. Сегодня "Балтика-Самара" — и крупнейший налогоплательщик, и один из крупных работодателей региона: на предприятии работает около 700 сотрудников.

— Инвестировать на фоне негативного тренда развития пивного рынка рискованно. Или вы так не считаете?

— За последние десять лет пивная отрасль в России действительно столкнулась с целым рядом серьезных вызовов. По мнению участников рынка, чрезмерное регулирование производства, оборота и рекламы пива привело к неоднозначным результатам. По сути, сегодня наблюдается рост теневого рынка. При этом за период с 2008 по 2017 год легальный рынок пива в России сократился в объемах почти на 40%. Представители Союза российских пивоваров, активным участником которого является "Балтика", ведут постоянный открытый диалог с органами государственной власти и участвуют в рабочих группах по вопросам регулирования отрасли.

Необходимо с одной стороны следовать государственной политике по снижению злоупотребления алкоголем, а с другой — не создавать искусственные препятствия для развития легального бизнеса. В последнее время отмечается улучшение качества диалога, и мы надеемся на его продолжение.

— Какие факторы, на ваш взгляд, являются определяющими для успешного развития бизнеса в России в целом и в Самарской области в частности?

— Предсказуемость и стабильность являются важнейшими условиями для устойчивого развития бизнеса, которые может обеспечить государство наряду с открытым конструктивным диалогом. Мы наблюдаем такую позицию в диалоге с правительством Самарской области, что дает нам уверенность и желание развиваться дальше вместе с регионом. "Балтика" сегодня — уверенный лидер российского рынка, который вносит значительный экономический и социальный вклад в регионах присутствия. Мы реализуем значимые экологические и производственные проекты. В 2017 году направили 19 млн рублей на развитие проекта по раздельному сбору отходов в рамках программы "Принеси пользу своему городу". Средства пошли на приобретение линии сортировки отходов и контейнеров для раздельного сбора мусора. Мы намерены продолжать развиваться в этом же направлении, в том числе на территории Самарской области. Также в 2018 году мы планируем продолжить инвестировать в развитие завода "Балтика-Самара" и направить на эти цели порядка 220 млн рублей.

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Назад. 14 марта 2018
Яцек Пастушка: "Мы намерены инвестировать в развитие несмотря на падающий рынок"

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