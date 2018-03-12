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"Крылья" обыграли "Тюмень" и догнали в таблице "Оренбург"

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В матче 27-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 3639 зрителей, обыграли "Тюмень" – 2:0.

Первый гол самарцы забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Александр Соболев получил мяч в штрафной и сделал прострел. Мяч попал в ногу Савелю Козлову, отскочил в дальнюю штангу и покатился по линии ворот. Добил снаряд в сетку Азер Алиев – 1:0.

Второй мяч хозяева оформили за четыре минуты до финального свистка. Алан Чочиев получил мяч от Алиева на линии штрафной и нанес удар. Снаряд после рикошета зашел в ворота – 2:0.

Заканчивали матч "Крылья" с численным преимуществом. На 75-й минуте за фол на Сергее Корниленко вторую желтую карточку получил Савелий Козлов, выступавший за молодежный состав нашей команды в сезоне 2015/2016 (18 матчей и два забитых мяча).

Обыграв "Тюмень", команда Андрея Тихонова догнала в турнирной таблице "Оренбург".

Очередной матч в рамках Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут 17 марта в Новосибирске против местной "Сибири". Начало встречи – в 14:00 по самарскому времени.

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Новости

Назад. 12 марта 2018
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