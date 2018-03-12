На Вилоновском спуске под лёд провалилась лошадь

12.03.2018 10:54 Читали 8

10 марта около 14:30 на Вилоновском спуске в полынью на р. Волга провалилась лошадь.

Как сообщают очевидцы, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, двигался вдоль левого берега. Под тяжестью взрослого животного лёд не выдержал. На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП "Гепард" выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазная группа ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена на поверхность силами спасателей и очевидцев. Животное не пострадало. В 15:02 спасательная операция была завершена, лошадь была передана хозяину.