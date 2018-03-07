Самое популярное пиво в России создают женщины

07.03.2018 16:07 Читали 32

8 марта во всем мире отмечают Международный женский день. "Балтика" поздравляет 2949 сотрудниц компании и всех женщин, которые создают, пожалуй, самый любимый напиток в мире.

На протяжении тысячелетий профессия пивовара была преимущественно женской - первые свидетельства этого найдены в Китае и датируются 7000 годом до н.э. С тех пор процесс пивоварения изменился до неузнаваемости. Каждый из восьми заводов "Балтики" - технологичное производство с высокими стандартами качества и современным оборудованием, где даже малейшие неточности исключены.

Сегодня 30% сотрудников "Балтики" - женщины. Они трудятся во всех подразделениях компании: в продажах, маркетинге, логистике, производстве. Среди них есть инженеры, технологи, пивовары, главные строители и даже монтажник 6-го разряда. Кроме того, все начальники производственных лабораторий на заводах - женщины, три представительницы прекрасного пола являются главными пивоварами предприятий "Балтики".

Уровень автоматизации производства и масштабы задач, стоящих перед современными пивоварами, стирают гендерные границы. Женщины занимаются не только традиционными бухгалтерией, HR и маркетингом, но и контролем качества, розливом пива, управляют погрузчиками.

На пивоваренном производстве "Балтики" представительницы прекрасного пола участвуют в разработке новых сортов пива и следят за качеством производимой продукции. "Балтика" обычно первой выводит новые продукты на рынок. Любой новый сорт начинается с идеи и подбора нужных ингредиентов: типа солода и хмеля, штамма дрожжей и правильной подготовки воды. Здесь пивовару невозможно обойтись без интуиции, а она всегда считалась женским качеством. Более 200 женщин работают в производственных цехах, научно-исследовательских лабораториях "Балтики" и участвуют во внедрении инновационных решений. Например, в разработке уникального штамма дрожжей участвовала кандидат биологических наук, ведущий биохимик компании Светлана Давыденко.

Когда точный состав определен, важно подобрать лучшие из возможных ингредиентов и неукоснительно следить за соблюдением технологии. "Балтика" контролирует качество пива с момента закупки сырья до покупки пива потребителем в торговой точке. Чтобы в каждой партии и на любой производственной площадке пиво получалось одинаково отменным, в производственной лаборатории оно проверяется на соответствие требованиям нормативно-технической документации по физико-химическим и микробиологическим показателям.

Многие сотрудницы пришли в компанию "Балтика" из других отраслей, есть даже профессионалы в области авиа- и ракетостроения, истории и культурологии, акушерства и зоотехники. Абсолютно разные женщины все чаще выбирают "Балтику" для старта своей карьеры, просто однажды посетив экскурсию. А "Балтика" гордится своими женщинами, которые бережно создают, пожалуй, лучшее пиво в мире. Прийти на любое из предприятий компании и, возможно, найти свое призвание в профессии пивовара может каждый совершеннолетний, предварительно записавшись на сайте.

Нина Коробейникова, водитель погрузчика, завод "Балтика-Самара":

- Можно сказать, я - потомственный водитель. К профессии приобщил отец, и вождение с самого начала мне давалось легко. А когда на "Балтике" появилась такая вакансия - пошла туда не задумываясь. У меня своя машина, и в свободное время я постоянно за рулем. Так что не могу сказать, что водитель - "мужская" профессия. Хорошее вождение в нашей компании - это безопасное вождение. Я несу ответственность за свою жизнь и за жизнь своих коллег. А в этом вопросе неважно, к какой половине человечества ты принадлежишь.

Алла Мурашкина, начальник производственной лаборатории завода "Балтика-Самара", кандидат сельскохозяйственных наук:

- Так получилось, что в нашей компании многие главные пивовары - мужчины, а все начальники лабораторий - женщины. Думаю, мы прекрасно дополняем друг друга: к их мужскому, в чем-то более прямолинейному и прагматичному взгляду мы добавляем свою интуицию и гибкость. Такое сотрудничество помогает не только обеспечивать высокое качество продукции. Сегодня на производстве, как и в семье, женщина - хранительница очага. Она думает не столько о нынешнем дне, сколько о будущем. И принимает решения, которые помогают вывести свою "семью" - в данном случае завод - на достойный уровень".

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