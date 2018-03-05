Из Рождествено эвакуировали ребенка, на которого напала собака

На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века. Метеоусловия были крайне сложные: ветер 8-13 м/с и сильная метель.
Нулевая видимость и сильный ветер не остановили спасателей в проведении спасательной операции и в 16:45 для эвакуации пострадавшей от спасательной станции было отправлено судно на воздушной подушке.
В 17:45 спасательные работы были благополучно завершены, девочку доставили на территорию спасательной станции и передали врачам скорой медицинской помощи