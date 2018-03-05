Из Рождествено эвакуировали ребенка, на которого напала собака

05.03.2018 11:29 Читали 15

В воскресенье, 4 марта, спасателями Поисково-спасательного подразделения "Центральная" была проведена эвакуация 10-летнего ребенка из села Рождествено Волжского района на левый берег реки Волга.

На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века. Метеоусловия были крайне сложные: ветер 8-13 м/с и сильная метель.

Нулевая видимость и сильный ветер не остановили спасателей в проведении спасательной операции и в 16:45 для эвакуации пострадавшей от спасательной станции было отправлено судно на воздушной подушке.

В 17:45 спасательные работы были благополучно завершены, девочку доставили на территорию спасательной станции и передали врачам скорой медицинской помощи