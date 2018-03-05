В Сергиевском районе в ДТП погибло три человека

05.03.2018 10:27 Читали 14

В воскресенье, 4 марта, на трассе М-5 "Урал" (1098 км) в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП.

Грузовой автомобиль "Mercedes" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Volvo", а затем с автомобилем ВАЗ-21140. В результате аварии погибло три человека, в том числе ребенок.

Еще два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу. В 16:25 техногенный отряд ПСС Самарской области выехали к месту аварии. Совместно с сотрудниками МВД и МЧС были проведены работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

В 19:40 аварийные работы были завершены.