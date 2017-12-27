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БК "Самара" переиграл "Купол-Родники" — 93:79

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Во вторник, 26 декабря, в очередном матче баскетбольной Суперлиги "Самара" на выезде встречалась с ижевским БК "Купол-Родники".

Дебют матча остался за "Самарой". Доминирование Александра Савенкова в "краске" и трехи от Максима Числова и Алексея Голяхова обеспечили самарцам небольшое преимущество — 13:7 после трех сыгранных минут. За две минуты до завершения первого периода гости вели уже "+10" — 19:9 после еще одного дальнего попадания Числова. Но до конца десятиминутки ижевчане успели отыграть ровно половину своего отставания — 23:18 в пользу "Самары".

Попадание Евгения Фидия и "2+1" от Артема Чеваренкова быстро вернули разницу к 10-очковому рубежу. Тот же Фидий и Агасий Тоноян лишь укрепили положение команды: 34:20 на четвертой минуте второго периода. Пара точных трехочковых позволили хозяевам на время остановить рывок самарцев, но против проходов Алексея Голяхова и Алексея Зозулина у них контрмер не нашлось: 45:28 за три минуты до большого перерыва. А супербаззер Голяхова с сиреной на перерыв подытожил полное преимущество "Самары" в первой половине — 55:34.

В третьей десятиминутке перевес "Самары" в какой-то момент достиг 25 очков (64:39 после точного броска Агасия Тонояна). Пару раз хозяева сокращали разницу до 18 очков, но каждый раз на это отвечал Алексей Голяхов — три его трехи подряд не давали ижевчанам и шанса вернуться в игру. И когда на последних секундах периода Алексей вновь бросил издали — мяч хоть и попрыгал по дужке кольца, ни у кого не было никаких сомнений, что с сиреной он опустится точно в цель. Так и случилось — 82:59 перед заключительной четвертью.

Практически весь четвертый период Голяхов провел на скамейке: Игорь Грачев вполне мог себе позволить дать отдохнуть снайперу. Тем более, исход матча сомнений уже не вызывал. Только за две минуты до завершения поединка Алексей вернулся на паркет: исправно работавшее нападение самарцев забарахлило. Хозяева могут занести себе в актив четвертую десятиминутку, которую они завершили в свою пользу, но на общем итоге это никоим образом уже не сказалось. 93:79 — уверенная победа "Самары".

В пятницу, 29 декабря, "Самара" проведет последний матч в уходящем году: в Москве против ЦСКА-2, сообщает официальный сайт клуба.

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Назад. 27 декабря 2017
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