На Васильевских островах спасатели доставали вмерзшего в лед рыбака

27.12.2017 08:01 Читали 14

25 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск проводили поиски пропавшего рыбака на Васильевских островах в русле реки Волга.

К спасателям обратились сотрудники полиции. В 11.15 поисковая группа отправилась от спасательной станции. Аэроглиссер "Патруль" доставили до места поисков на аварийно-спасательном автомобиле. Мокрый снег и выступившая вода на поверхности льда затрудняли передвижение аэроглиссера. Всего было преодолено по льду и воде 12,5 километров.

Пропавшего обнаружили вместе с лодкой в затоне Меркушева. Лодка и рыбак основательно вмерзли в лед. Для освобождения пострадавшего лед пришлось выпиливать бензопилой и разбивать ломами. Только в 19.00 спасателям удалось вызволить из ледяного плена погибшего рыбака. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции.

В поисках задействовано 4 спасателя, аварийно-спасательный автомобиль и аэроглиссер "Патруль".