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В Самаре авария затронула 108 домов, 2 детсада, 4 школы, поликлинику

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Во вторник, 26 декабря, специалистами "Предприятия тепловых сетей" было выявлено повреждение теплосети на улице Стара-Загора.

В районе дома № 159 была повреждена тепломагистраль диаметром 800 мм. По информации Главного управления МЧС России по Самарской области под ограничение теплоснабжения попали 108 многоквартирных домов, семь социально-значимых объектов: два детских сада, четыре школы, одна поликлиника. Как сообщает администрация Самары, сотрудники "ПТС" в экстренном порядке вывели из работы поврежденный участок теплосети и перевели объекты на резервную схему теплоснабжения. Принятые меры позволили сохранить температуру в квартирах в районе 18-22 градусов и не допустить прекращения подачи горячей воды в дома.

К месту аварии направлена Оперативная группа ЦУКС в составе трёх человек и одна единица техники, оперативная группа Главного управления в составе двух человек и одна единица техники, оперативная группа администрации Самары в составе двух человек и одна единицатехники.

На место направлены аварийные бригады ОАО "ПТС" в составе 20 человек и пять единиц техники.

К ликвидации аварии привлечено 29 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники.

Лично проконтролировать ход работ по устранению последствий аварии тепломагистрали выехала глава Самары Елена Лапушкина. Специалисты на месте заверили главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря.

В 5:54 27 декабря утра специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы, после чего приступили к заполнению трубопровода. По состоянию на 7:03 27 декабря, тепловые сети работают в штатном режиме, совместно с персоналом управляющих компаний производится перевод абонентов с резервной на штатную схему теплоснабжения.

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