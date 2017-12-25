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На Обводной дороге Самары погиб водитель Suzuki, столкнувшись с МАЗом

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В понедельник, 25 декабря, в 09:20, в Волжском районе, 32-летний водитель автомобиля Suzuki, следовавший по автодороге "Обводная г. Самары", по предварительной версии полицейских, при объезде стоящего на проезжей части транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с грузовиком МАЗ, под управлением 65-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате автомобильной аварии водитель иномарки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

По факту смертельного ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Назад. 25 декабря 2017
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