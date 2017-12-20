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В самарских больницах обустроят курилки с вентиляцией

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В Самарской области внесут изменения в антитабачный закон. Некие послабления приготовили для медицинских учреждений и санаториев. Там предлагают выделить отдельные помещения для курения, оборудованные вентиляцией.

— В правительстве РФ сейчас рассматривается проект национальной антитабачной концепции до 2022 года, которой планируется уменьшение курящих людей на 5%. Эта многогранная работа должна проводиться адресно, с учетом пола и возраста. Вместе с тем нужно рассматривать и ситуацию, когда люди находятся на территории лечебных учреждений, где нет мест для курения. Именно таким образом можно будет защитить пациентов, не имеющих пристрастия к табаку от пассивного курения, — сообщила председатель комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике Мария Сидухина.

Стоит отметить, что законопроект обсуждают уже не один год. На данный момент, по словам Марии Сидухиной, его согласовали с региональными министерством здравоохранения и министерством социально-демографической и семейной политики. Тем не менее депутаты решили услышать и другое экспертное мнение. Законопроект направили в совет законодателей при Федеральном Собрании России.

Напомним, в Самарской области, помимо федерального, действует и региональный антитабачный закон. Первый документ запрещает курить в культурных, социальных, медицинских учреждениях и около них, в лифтах, на детских площадках, на пляжах, в самолетах, поездах и других местах с большим скоплением людей. Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 3000 рублей.

Власти 63-го региона запретили курить на остановках общественного транспорта и у подъездов жилых домов — только на расстоянии 15 метров от них. Свободными от табачного дыма стали также парки, скверы, набережная реки Волги и площадки, где проходят массовые культурные мероприятия. Штраф за нарушения составляет 1500 рублей.

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Новости

Назад. 20 декабря 2017
В самарских больницах обустроят курилки с вентиляцией
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