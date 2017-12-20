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ХК "Лада" по буллитам уступил "Йокириту" - 3:4

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В понедельник, 18 декабря, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на выезде встречалась с "Йокиритом" их Хельсинки.

Начало матча получилось обескураживающим для гостей: уже на 14-й секунде Никлас Йенсен отправил шайбу в ворота Антона Красоткина (1:0). А в середине периода Сами Леписте дальним броском реализовал большинство — 2:0.

В первом периоде хозяева имели значительное преимущество: в одном из эпизодов шайба попала в штангу ворот гостей, несколько раз хорошо сыграл Красоткин, еще в одном моменте форвард финнов не попал по шайбе практически с линии ворот. В концовке периода гости в большинстве провели неплохой отрезок, но реализовать его не смогли.

В начале второго периода гости 50 секунд играли впятером против троих хозяев, но использовать хорошую возможность сократить счет не смогли. В этом отрезке матча тольяттинцы пришли в себя, создали несколько моментов у ворот Райна Заполски, а на последних секундах забросили шайбу в ворота "Йокерита", но арбитры после видеопросмотра взятие ворот отменили, определив игру высоко поднятой клюшкой со стороны игрока "Лады".

И все же третий период начался с шайбы "Лады": Денис Зернов на пятаке подставил клюшку под дальний бросок Чарлза Геноуэя — 2:1. А на 49-й минуте счет и вовсе сравнялся: Алексей Мастрюков прошел по правому флангу, оттеснил защитника хозяев, и выкатившись к воротам, в ближнем бою переиграл голкипера "Йокерита" — 2:2.

Более того, на 53-й минуте Зернов оформил дубль: получив хороший пас от Геноуэя нападающий "Лады" отправил шайбу в "девятку" — 2:3.

За минуту с небольшим до окончания третьего периода наставник хозяев Юкка Ялонен заменил Заполски шестым полевым игроком. Финны пошли на штурм ворот "Лады", и за 24 секунды до окончания основного времени капитан хозяев Петер Регин с пятака сравнял счет (3:3). Дело перешло в овертайм.

На 4-й минуте дополнительного времени после удаления Иржи Новотны хозяева получили численный перевес, но тольяттинцы выстояли, поэтому выявление победителя перешло в буллиты.

Место в воротах тольяттинцев в серии послематчевых бросков занял Евгений Иванников. Точнее здесь оказались финские хоккеисты — у них забили Брайан ОʼНилл, Мэтью Гилрой и Олли Палола, а у "Лады" отличились только Денис Зернов и Станислав Бочаров — 4:3. "Йокерит" одержал первую победу над "Ладой" на своем льду.

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Назад. 20 декабря 2017
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