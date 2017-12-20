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В ИК-3 состоялось бракосочетание Дмитрия и Людмилы Бегун

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Дмитрий Бегун, осужденный по "делу блогеров", несколько дней назад сочетался законным браком с Людмилой Бегун в новокуйбышевской ИК-3 строгого режима, где Дмитрий отбывает наказание.

Дмитрий и Людмила прожили вне гражданского брака много лет, но зарегистрировать свои отношения решили только сейчас.

Дмитрий Бегун был осужден в сентябре 2016 года на шесть лет строгого режима по обвинению в вымогательстве у бизнесмена Шатило. 

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Назад. 20 декабря 2017
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