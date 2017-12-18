Коммунальщики вновь просят самарцев меньше пользоваться водой

18.12.2017 13:43 Читали 10

"Самарские коммунальные системы" вновь обратились к жителям областной столицы с просьбой временно ограничить потребление водопроводной воды.

С 16 на 17 декабря в результате образования шуги (смесь льда и снега) в толще воды реки Волга, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции №2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора.

"Весь персонал СКС, ответственный за работу станции и подбор режимов водоснабжения, третьи сутки бессменно работает над устранением нештатной ситуации. Вчера к вечеру водоснабжение удалось нормализовать, но ночью ситуация повторилась. В ночное время город не испытывал недостатка воды, но с началом рабочего дня ресурса может не хватить на всех", - предупреждают коммунальщики.

Специалисты СКС будут подбирать режимы водоснабжения таким образом, чтобы обеспечить водой тепловые узлы города и БКК, где выпекается хлеб. В некоторых районах водоснабжение может быть ограничено. Бойлерами вода будет доставляться поочередно в детские сады, больницы, школы и другие соцобъекты.

"Просим всех сохранять спокойствие и по возможности ограничить пользование водой. Каждое открытие крана сокращает количество запасов воды на тепловых узлах и для подачи в социальные объекты. Давайте проживем этот день, тщательно экономя воду и думая об общих проблемах", - говорится в релизе.