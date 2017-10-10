В Самаре под колесами авто погиб пешеход

10.10.2017 11:08 Читали 5

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня 10 октября в 6:15 на ул. Мичурина в городе Самаре.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 75-летний водитель автомобиля "Калина" двигался со стороны улицы Челюскинцев в направлении улицы Масленникова. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на неустановленную женщину (возраст около 50 лет), которая переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных в результате ДТП травм женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка. Личность женщины устанавливается.