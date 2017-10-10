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В Самаре под колесами авто погиб пешеход

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня 10 октября в 6:15 на ул. Мичурина в городе Самаре.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 75-летний водитель автомобиля "Калина" двигался со стороны улицы Челюскинцев в направлении улицы Масленникова. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на неустановленную женщину (возраст около 50 лет), которая переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных в результате ДТП травм женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка. Личность женщины устанавливается.

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Назад. 10 октября 2017
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