У пассажира электрички "Сызрань - Инза" изъят "спайс"

06.10.2017 12:53 Читали 3

Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлен пассажир поезда, у которого было обнаружено и изъято наркотическое средство.

При сопровождении электропоезда сообщением "Сызрань-Инза" сотрудники патрульно-постовой службы полиции выявили пассажира, 18-летнего жителя города Октябрьска Самарской области, у которого были обнаружены и изъяты три полимерных пакетика с неизвестным веществом. По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятое является наркотическим средством "спайс" общим весом 2,08 грамма, что является крупным размером.

По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, "переработка" без цели сбыта "наркотических средств", психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).