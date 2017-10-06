Из Рождествено эвакуировали больную женщину

06.10.2017 10:49 Читали 3

Днем 5 октября из села Рождествено эвакуировали местную жительницу для последующей госпитализации в городскую больницу.

Помощь потребовалась женщине 1940 года рождения. Поставленный врачами диагноз — прогрессирующая стенокардия. Требовалось срочно доставить пострадавшую на левый берег реки Волга для передачи врачам скорой медицинской помощи. В 14.10 от спасательной станции "Центральная" в село Рождествено отошел спасательный катер с тремя спасателями на борту. Самостоятельно больная передвигаться не могла. Для ее транспортировки спасатели использовали носилки. В 16.00 пострадавшую на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.