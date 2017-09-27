На острове Зелененький горела сухая трава

27.09.2017 15:22 Читали 11

Информация о возгорании травы на острове Зелененький поступила в спасательную службу 26 сентября.

В 12.40 для борьбы с огнем от ПСП "Красная Глинка" и ПСП "Поляна Фрунзе" были направлены два спасательных катера с пятью спасателями на борту и оборудованием для тушения огня. На острове горела сухая трава на площади 1 га. С помощью пожарных ранцев и мотопомп спасателями было остановлено распространение огня. В 14.50 возгорание сухой травы было полностью ликвидировано.