На острове Ермаковский спасли трех рыбаков

27.09.2017 12:18 Читали 19

Три рыбака 1939 года рождения потерпели бедствие коло острова Ермаково в русле реки Волга на мотолодке "Пргресс-2".

В результате нарушения герметичности корпуса лодка набрала забортной воды. Мотор не заводился. Самостоятельно покинуть остров на мотолодке не представлялось возможным.

Поняв сложность ситуации, рыбаки обратились за помощью к спасателям. В 06.25 к месту происшествия от спасательной станции города Новокуйбышевск отошел спасательный катер с двумя спасателями на борту. Из полузатопленной лодки спасатели откачали мотопомпой забортную воду.

Маломерное моторное судно и судоводитель были отбуксированы до правого берега реки Волга, где их ожидал для транспортировки автомобиль. Еще двоих рыбаков спасатели доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась. В 10.45 спасательные работы были окончены.