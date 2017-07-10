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Из р. Сок извлечено тело подводного охотника

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8 июля водолазы отряда специального назначения проводили поисковые работы на акватории реки Сок около ж/д станции "Царевщина", т. к. утром не вернулся с ночной подводной охоты мужчина 1982 года рождения.

Пропавший занимался скубахантингом. В 11.30, на основании заявления полиции, на проведение водолазных поисков отправились 4 водолаза СПО СН. Ими было установлено место, где пропавший вошел в воду, и обозначен район поисков.

Водолазы обследовали около 3000 квадратных метров донной акватории и обнаружили мужчину в траве, растущей в русле реки на глубине около трех метров. Вероятно, во время охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность.

В 17.25 пострадавшего доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.

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Новости

Назад. 10 июля 2017
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