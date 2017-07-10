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На р. Кондурча спасатели доставали из воды труп мужчины

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8 июля группа молодых людей отдыхала на берегу реки Кондурча около населенного пункта Кирилинский Красноярского района.

Остров в русле реки с затопленными деревьями и быстрое течение представляли реальную опасность для купающихся в этом месте.

Один из отдыхающих, молодой человек 1993 года рождения,  решил искупаться около острова. В какой-то момент он пропал из вида друзей. Водолазные поиски пропавшего, по заявлению сотрудников полиции, были назначены на 9 июля.

В 9.20 группа водолазов из пяти человек приступила к обследованию дна реки в месте предположительного утопления мужчины. Ширина реки в месте поиска составляла около тридцати метров. Поисковые работы были осложнены сильным и неоднородным течением реки, ограниченной видимостью под водой и большим наличием затопленных кустов и деревьев в русле реки.

На надувной лодке спасателями было осмотрено около двух километров  береговой линии реки ниже по течению от места происшествия. В пешем варианте по дну реки водолазы обследовали 2700 квадратных метров.  

В итоге пропавшего обнаружили затянутым сильным течением под ветки затопленного дерева. В 17.38 молодого человека  доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.

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Назад. 10 июля 2017
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