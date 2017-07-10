На дороге Самара - Большая Черниговка пять человек пострадали при столкновении Kia и Fiat

10.07.2017 13:35 Читали 16

ДТП произошло в 16:30 на 23 километре автодороги "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан" в Волжском районе.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 21-летний водитель автомобиля "Kia Spectra" (стаж — 2 года) двигался со стороны поселка Самарский в направлении села Дубовый Умет. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, молодой человек допустил столкновение с автомашиной "Fiat Albea" под управлением мужчины 1964 года рождения (стаж — 18 лет). В результате ДТП водители обоих транспортных средств, два пассажира "Kia Spectra" — молодой человек 1995 года рождения и 20-летняя девушка, а также 23-летняя пассажирка "Fiat Albea" получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены бригадой "скорой помощи" в медицинские учреждения. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.