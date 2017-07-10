В Сызранском районе в ДТП один человек погиб, трое пострадали

10.07.2017 10:34 Читали 19

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано 9 июля в 21:20 на территории Сызранского района.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 (стаж — 8 лет) двигался по второстепенной дороге со стороны реки Уса в направлении трассы "Урал — Усинское — Пионерский". По предварительной версии полицейских, при выезде на главную дорогу автомобилист нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка и допустил столкновение с автомашиной "Chevrolet Niva" под управлением мужчины 1957 года рождения (стаж — 17 лет).

От полученных в результате ДТП травм предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Водитель "Chevrolet Niva", его 58-летняя пассажирка, а также 26-летняя пассажирка ВАЗ-21140 получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой "скорой помощи" в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель "Chevrolet Niva" находился в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.