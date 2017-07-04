В Тольятти грабитель-москвич спрятал 16 палок колбасы под одеждой

04.07.2017 17:11 Читали 30

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина на улице Ярославской в Тольятти.

22-летний юноша пытался вынести из торговой точки продукты питания. Во время личного досмотра у него под одеждой нашли 16 палок колбасы на общую сумму более пяти тысяч рублей.

— Патрульные выяснили, что задержанный уже был судим за кражу и грабеж. Сам он родом из Подмосковья, а в Тольятти поживает по временной регистрации, — рассказали представители управления Росгвардии в Самарской области.

Впоследствии выяснилось, что молодой человек причастен еще к одному преступлению. Он подходит под описание гражданина, который за несколько часов до этого совершил открытое хищение двух бутылок коньяка в магазине на улице Матросова.

В связи с этим в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". По факту хищения колбасы сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.