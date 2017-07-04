"Крылья" начали подготовку к первому матчу сезона

04.07.2017 16:08 Читали 28

После завершившегося сбора в Сербии "Крылья Советов" вернулись в Самару.

Сегодня наша команда собралась на клубной базе, где начала подготовку к первому матчу в этом сезоне с "Лучом — Энергией". Персонал базы тепло поприветствовал Андрея Тихонова, вернувшегося в Самару спустя девять лет — теперь уже в качестве главного тренера. "Крылья Советов" под руководством тренерского штаба провели две тренировки. Первая — утренняя — проходила в тренажерном зале. Перед началом занятия главный тренер самарцев вручил Денису Ткачуку традиционную майку — презент ко дню рождения.

Вечерняя тренировка должна была пройти на основном поле "Металлурга", но ввиду того, что в Самаре шел проливной дождь, было принято решение поберечь поле главной арены и провести тренировку на искусственном поле клубной базы (естественное сейчас реконструируется в связи с предстоящим ЧМ-2018).